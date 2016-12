Geburtstagsgewinnspiel: Silence – Spot sucht ein Zuhause

Wer am 15. Dezember den Stream von Decoy verfolgt hat, weiß es schon. Die Redaktion roterdorn ist 14 Jahre alt geworden! So ein Einstieg in das unglaubliche Jubiläumsjahr ist für uns eine ziemlich große Herausforderung und wir haben anlässlich des Jubiläums noch viel vor im kommenden Jahr.

Spot sucht ein Zuhause

Die erste Aktion beginnt heute! Gemeinsam mit Daedalic Entertainment suchen wir für eine kleine grüne Raupe ein neues Zuhause!

Nachdem wir Silence – The Whispered World (Teil 2) einen Besuch abgestattet haben, hat uns der kleine Spot zurück begleitet. Leider schaffen wir es nur nicht wegen unseren Plänen auch noch ein Raupengerechtes Umfeld für ihn zu schaffen. Daher hoffen wir, dass ihr ihm ein schönes Zuhause bieten könnt.

Wer daher den kleinen Spot (er ist 30 cm groß!) bei sich aufnehmen möchte, soll uns bitte mitteilen, was ihn bei euch erwartet. Dies könnt ihr entweder über die sozialen Kanäle oder per E-Mail (redaktion@roterdorn.de) tun. Wenn ihr eure Ideen auf Twitter oder Facebook postet, vergesst nicht dabei @roterdorn zu erwähnen (Facebook / Twitter), sonst bekommen wir nicht mit, dass ihr es getan habt. Euren Ideen sind keine Grenzen gesetzt, es muss auch nicht unbedingt sehr ausgefallen sein. Spot wird dann am Ende entscheiden, zu wem von euch er gehen möchte.

Einsendeschluss ist der 5. Januar 2017. Der Gewinner wird kurz darauf informiert.

Wir behalten uns vor über E-Mail eingesendete Beiträge auf unseren Social-Media Kanälen ohne Namensnennung (aus Datenschutz-Gründen) zu veröffentlichen.